Il padre non risponde al telefono e allora va a cercarlo a casa sua trovandolo morto La tragedia questa mattina La vittima aveva solo 60 anni Tristezza e sgomento a Supino

Leggi su Dayitalianews.com

Ritrovamento Tragico in Centro a, una nuovaha colpito la Ciociaria. Un uomo di circa 60è stato trovato senza vita nella sua abitazione nel centro di, una notizia che ha scosso la comunità locale. L’allarme è stato dato dal figlio, che non riusciva a mettersi in contatto con ilda alcune ore.Intervento del 118 e delle Forze dell’OrdineA seguito della chiamata del figlio preoccupato, sul posto si sono recati rapidamente gli operatori del 118 e i Carabinieri, trovando purtroppo l’uomo già privo di vita. Secondo le prime informazioni raccolte, il decesso potrebbe essere avvenuto da qualche ora prima dell’arrivo dei soccorsi.Lae la Comunità diL’uomo, originario di Ceccano ma residente ada, era una figura nota nel piccolo centro ciociaro.