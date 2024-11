Gaeta.it - Emergenza riscaldamento a Monteverde: centinaia di famiglie senza calore, lo sfogo dei residenti

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter A, nel quartiere di Donna Olimpia,disi trovano in una situazione insostenibile: da mesi i riscaldamenti nelle loro case ex Ater sono fuori uso. Una problematica che non solo crea disagi quotidiani, ma mette a rischio la salute deiin vista dell’imminente inverno. Il sistema dinon è stato attivato e l’erogazione del gas è stata interrotta a causa di morosità inaccettabile. Le sollecitazioni delle istituzioni locali sembrano cadere nel vuoto e i cittadini chiedono misure immediate.Le case ex Ater e il disagio quotidianoLe abitazioni di via di Donna Olimpia, facenti parte del complesso ex Ater, rappresentano la casa di molte, ma attualmente si trovano ad affrontare una realtà angosciante: la mancanza di