VIDEO/FOTO Piscina comunale, benvenuti nel degrado

Tempo di lettura: 2 minutiBasterebbe non scrivere nemmeno una parola perchè a parlare sono le immagini catturate all’interno del Centro sportivo di Avellino di via De Gasperi.Un bene pubblico abbandonato a se stesso, oggetto del sopralluogo organizzato dalla Commissionebilancio presieduta dal consigliere Nicola Giordano, alla presenza dei membri Rino Genovese e Antonio Bellizzi.Proprio quell’organismo casus bellis delle fibrillazioni in maggioranza (poi rientrate) che hanno portato alle dimissioni prima di Antonella Coppola (anche da consigliere) poi da Teresa Cucciniello, mostra lo stato didella struttura pubblica.“Il sindaco Festa venga a spiegarci perché il patrimonio pubblico è in questo stato vergognoso“, dice Giordano a cui fanno eco le parole di Genovese: “E’ un colpo a cuore vedere lo stato della cose di un centro che era fiore all’occhiello della città“.