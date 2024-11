Liberoquotidiano.it - "Non potrà mai essere la Merkel". Giannini attacca Meloni? Bocchino lo gela: "Ti dirò di più" | Video

"Non ci deve sfuggire che cosa sta succedendo nel mondo": Massimo, ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo su La7, ha parlato della recente vittoria di Donald Trump negli Usa e del ruolo che il suo principale finanziatore, il miliardario Elon Musk,avere nella futura amministrazione americana. L'editorialista di Repubblica, poi, ha commentato anche le parole del ceo di Tesla sulla questione dei migranti non trattenuti in Albania. Musk, in particolare, sui social ha scritto che i giudici responsabili della mancata convalida del trattenimento - cioè le toghe del tribunale di Roma - "devono andarsene". "L'intervento di Musk è inaccettabile - ha sottolineato l'ex direttore de La Stampa -. Musk è il protagonista di un esperimento politico che non ha precedenti su scala planetaria.