Oasport.it - LIVE Perugia-Ceske Budejovice 2-0, Champions League volley in DIRETTA: 25-23, i campioni d’Italia vincono un set equilibrato

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI MILANO-ROESELARE DALLE 18.30LADI STOCCARDA-SCANDICCI DIFEMMINILE DALLE 19.004-2 Diagonale stretta di Brichta.TIME OUT4-1 ACEE!! Plotnytskyi torna a spingere dai 9 metri e trova il terzo punto diretto con il servizio della sua partita.3-1 Diagonale vincente di Ishikawa. Da metà secondo set in poi Giannelli ha cercato maggiormente il giapponese.2-1 Plotytskyi fa ottima guardia nei pressi della rete e trova il decimo punto della sua partita.1-1 Pallonetto spinto di Herrera che non trova il campo. Ancora una volta il muro delè stato lento nello scivolamento verso sinistra.1-0 Primo tempo vincente di Loser.TERZO SET21.29 Nel secondo set è salito illlo dela muro.