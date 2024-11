Ilfattoquotidiano.it - Landini contro Meloni: “È ora di smetterla con le balle. Rivolta sociale? Non si esiste se non ci si ribella alle ingiustizie”. Su La7

“L’ho detto anche ieri al governo: è ora didi raccontare bugie e di fare pura propaganda o campagna elettorale. È il momento di dire le cose come stanno, basta dire“. Sono le parole pronunciate a Dimartedì (La7) dal segretario generale della Cgil, Maurizio, a proposito del flop del colloquio di 6 ore avuto con la presidente del Consiglio Giorgia(“Lei ha parlato di posizione preconcetta dei sindacati, ma in realtà la preconcetta è lei, perché ci ha convocato doo che aveva deciso tutto e presentato la manovra in Parlamento. Noi abbiamo chiesto delle cose da cambiare e le risposte non le abbiamo avute, perché i soldi li usano per fare i condoni e il concordato preventivo“)., dati alla mano, stronca tutti i punti della legge di bilancio, ribadendo la richiesta dei sindacati e definendo “bugia totale” la versione die di Giorgetti, secondo cui “non ci sono soldi”: “I soldi ci sono, agiscano sull’evasione fiscale.