Il cinema Orfeo di Milano si rifiuta di proiettare il docufilm su Liliana Segre Il direttore | Abbiamo paura di possibili attacchi antisemiti

Leggi su Open.online

La (mancata) proiezione di, ilsulla sopravvissuta ad Auschwitz, aldista sollevando un polverone. Il regista Ruggero Gabbai ha rivelato di aver ricevuto un «no» alla sala per timore deldel, dopo l’aggressione ai tifosi israeliani del Maccabi Tel Aviv ad Amsterdam. «È la prima volta che non mi viene data una sala per problemi diciamo “razziali”, perché hanno. È molto preoccupante», dichiara Gabbai. Che ricostruisce la vicenda dall’inizio. «Ieri all’anteprima al teatro Dal Verme c’era il tutto esaurito con oltre 1.200 persone. Cosìprenotato per il 26 novembre ildove facciamo sempre le anteprime. Due giorni fa, ho ricevuto la telefonata del gestore che mi dice: “Non possiamo tenerle la sala che ha riservato”.