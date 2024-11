Calciomercato.it - Giuntoli anticipato, Juventus al tappeto: blitz dalla Premier a cifra tonda

L’irruzione del Liverpool può letteralmente cambiare in corsa i piani dei bianconeri: un nuovo obiettivo potrebbe volare nel campionato d’OltremanicaAlla luce dei gravi infortuni accorsi prima a Bremer e poi a Cabal, lasi è improvvisamente ritrovata a dover gestire una vera propria situazione emergenziale per il pacchetto difensivo. Motivo per il quale Cristianogià da tempo ha cominciato a scandagliare il terreno alla ricerca di soluzioni interessanti con cui puntellare un reparto costretto a fare di necessità, virtù.al(LaPresse) – Calciomercato.itSotto questo punto di vista non sono pochi i profili direttamente o indirettamente accostati alla ‘Vecchia Signora’ che, benché non abbia ancora sciolto le riserve sugli obiettivi cui dare la caccia, non vuole comunque farsi trovare impreparata.