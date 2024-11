Metropolitanmagazine.it - Come la preoccupazione per la crisi climatica si sia evoluta nel corso degli ultimi 40 anni

Laha radici che risalgono alla metà del XX secolo, ma dagli’80 in poi è diventata unaglobale e scientificamente supportata. Ecco un riassunto delle principali tappe:’80: Il Risveglio ScientificoNegli’80, la comunità scientifica ha iniziato a raccogliere dati sempre più precisi sul riscaldamento globale. Nel 1988, l’ONU ha istituito l’IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change), un organo di esperti dedicato a studiare i cambiamenti climatici e le loro cause. In questo periodo, James Hansen, uno scienziato della NASA, ha testimoniato davanti al CongressoStati Uniti, affermando che il riscaldamento globale era già in atto e principalmente causato dall’attività umana.’90: Prime Azioni PoliticheCon la crescita delle preoccupazioni, nel 1992 è stata firmata la Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC), per stabilire una risposta coordinata al problema.