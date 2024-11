Iodonna.it - Colite Ulcerosa: la campagna “Io Esco” per superare l’auto isolamento

Chi soffre di, oltre a soffrire fisicamente per la malattia cronica intestinale, spesso finisce per autolimitare la propria vita sociale, lo sport, persino le relazioni amorose. È da questa consapevolezza che è partita la nuova“La vita là fuori è più bella. E si vede”. Creata da Alfasigma e in collaborazione con AMICI Italia, Associazione Nazionale per le Malattie Infiammatorie Croniche dell’Intestino, con il patrocinio della società scientifica IG-IBD, The Italian Group for the study of Inflammatory Bowel Disease, l’iniziativa vuole offrire ai pazienti strumenti concreti per migliorare la gestione della patologia e la qualità di vita. E aiutare i pazienti a non nascondersi a causa della patologia, e a costruire il proprio “piano di azione” grazie alla conoscenza dei percorsi di cura, dei corretti stili di vita e del dialogo con il medico.