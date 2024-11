Lanazione.it - Azzurra alla grande. Alba, vittoria nei 400

La piscina di via Roma ha momentaneamente chiuso i battenti per i lavori annunciati nelle scorse settimane e dovrebbe tornare utilizzabile poco prima della fine dell’anno. Nel frattempo, i nuotatori e le nuotatrici dell’hanno avuto di riconciliarsi con l’agonismo: il club pratese ha preso parte a Luccaprima parte della prima prova di categoria di nuoto, che ha visto scendere in vasca i migliori atleti della Toscana. E il bilancio della prima uscita stagionale può essere in fin dei conti soddisfacente per la società, a ben vedere. Il miglior risultato fra le varie categoria agonistiche lo ha ottenuto Ludoviconei 400 stile, considerando che è stato capace di salire sul gradino più alto del podio. Medaglie d’argento per Ruggero Cangioli nei 50 dorso e Lapo Bettazzi nei 50 farf, mentreBottazzi ha agguantato una medaglia di bronzo nei 400 stile.