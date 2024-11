Atletica il ritorno di Yeman Crippa | il 17 novembre al Cross Internacional de Italica a Siviglia

Leggi su Ilfaroonline.it

E’ il momento della stagione deldiLeggera.torna in gara e il prossimo 17parteciperà aldea Santiponce, alle porte di. E’ l’unico test per l’Azzurro, prima degli Europei didell’8 dicembre.La competizione fa parte del World AthleticsCountry Tour e si delinea in una distanza di poco superiore ai 7,5 km. L’atleta delle Fiamme Oro si confronterà con un importante gruppo di atleti africani di ottimo livello e con tanti atleti spagnoli. Come riporta fidal.it – Il nome principale è quello dell’argento olimpico dei 10.000 metri e campione della Diamond League nei 5000 Berihu Aregawi (Etiopia) ma la qualità è garantita anche dagli ugandesi Hosea Kiplangat, Dan Kibet e Keneth Kiprop. Tra gli spagnoli, annunciati specialisti come Adel Mechaal, Fernando Carro, Daniel Arce, Abdessamad Oukhelfen.