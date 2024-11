Nerdpool.it - Videogiochi e manga si uniscono nelle nuove uscite Star Comics

Nel mondo contemporaneo i canali per la diffusione di storie e opere sono ormai moltissimi. Ce ne sono due, però, che sono estremamente connessi da molti anni: ie i. Molto spesso, sono state proprio le produzioni a fumetti a ispirare tanti videogames, con saghe ormai passate alla storia. Nel corso degli anni, abbiamo anche assistito a opere videoludiche diventate, sia come adattamenti che come storie parallele.ha quindi deciso di portare finalmente in Italia due produzioni legate a brand amatissimi dal pubblico: WATCH DOGS TOKYO e MINECRAFT – VIAGGIO AI CONFINI DEL MONDO. MINECRAFTMinecraft non ha bisogno di presentazioni. Si tratta del videogioco più venduto della storia, con 300 milioni di copie acquistate dai fan sparsi in tutto il globo. Uscito il 17 maggio 2009, il titolo ha saputo conquie gli appassionati grazie alla sua grafica fatta di cubi e mattoncini e alla totale libertà d’azione.