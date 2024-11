Linkiesta.it - Il laboratorio del trumpismo europeo, purtroppo, è l’Italia

Il tribunale di Roma ieri ha sospeso il giudizio sulla convalida del trattenimento dei sette migranti, cinque provenienti dal Bangladesh e due dall’Egitto, appena arrivati in Albania, rinviando la questione alla Corte di giustizia europea. E dunque, non essendoci la convalida dei fermi entro le 48 ore previste dalla legge, anche loro tornano in Italia, con tanti saluti all’inutile decreto sui paesi sicuri varato in tutta fretta dal governo non si capisce bene perché (se cioè perché davvero convinto di poter scavalcare le norme europee, o semplicemente allo scopo di precostituirsi un ulteriore motivo per denunciare il complotto dei magistrati).Sia come sia, il centro albanese si svuota per la seconda volta e il governo torna a prendersela con i giudici. Lo fa, tra un video e l’altro contro le «zecche rosse», l’ineffabile vicepresidente del Consiglio leghista, Matteo Salvini, ma lo fa anche il più compassato vicepresidente del Consiglio forzista, nonché ministro degli Esteri, Antonio Tajani.