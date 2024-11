.com - Terza Categoria / I gol e le emozioni della sesta giornata

Leggi l'articolo completo su .com

Il Largo Europa vince sul finale e il Maiolati Pianello risponde presente, la Junior Jesina ne fa 5 e la prima gioiaCameratese, la Spes crolla e Real Sassoferrato e Albacina danno spettacolo: tutti i gol e ledel girone C, con un focus sull’Appignano nel girone EVALLESINA, 11 novembre 2024 – Nel weekend appena trascorso si è disputata ladi, che come suo solito ha regalato a tifosi ed appassionati di calcio provinciale tanti gol e tante, conditi da qualche risultato inatteso che rende il girone C ancora più intrigante di quanto già non lo fosse.Tra venerdì 8 e sabato 9 novembre abbiamo infatti visto le 14 squadre del gruppoVallesina darsi battaglia per conquistare una vittoria che col passare delle giornate assume un valore sempre più importante, essendo già arrivati a metà del cammino del girone d’andata.