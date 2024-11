Dailymilan.it - Milan, la difesa subisce sempre gli stessi goal: siamo arrivati a nove. Il dato

Leggi l'articolo completo su Dailymilan.it

Ilgli, è questo quello che viene fuori guardando come gli avversari colpiscono ladel Diavolo. I dati.Ilsta attraversando una annata che definire altalenante è dire poco. Fonseca e i giocatori sono sotto accusa soprattutto per quel che riguarda le reti subite. I risultati arrivano col contagocce e spesso si perdono punti per strada quando invece si dovrebbe dare continuità.Infatti in Serie A su 11 partite la squadra ha vinto 5 volte, pareggiato 3 e perso 3 volte. Le 20 reti segnate sono unsono in linea con le avversarie (fatta eccezione per l’Atalanta a quota 31), ma i 14incassati sono troppi. Solo Juventus (7) e Napoli (9) sono sotto la doppia cifra per quel che riguarda iconcessi agli avversari.I rossoneri dovranno sfruttare la sosta per riordinare le idee View this post on InstagramA post shared by daily