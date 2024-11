Gaeta.it - Kel 12 partecipa alla Cop29 a Baku: focus su turismo sostenibile e cambiamenti climatici

Facebook WhatsAppTwitter Kel 12, un operatore turistico di Milano, è stato insignito dell’invito areconferenzache si svolge a, in Azerbaigian. Questo appuntamento rappresenta un importante spazio di dibattito e condivisione di idee sulla sostenibilità nel, utile per affrontare le sfide legate ai. La selezione di Kel 12 è dovuta al suo impegno nella promozione di pratiche sostenibili, evidenziato dfirma della Dichiarazione di Glasgow sull’azione climatica nel.L’impegno di Kel 12 per la sostenibilitàIl tour operator ha formalizzato la sua adesioneDichiarazione di Glasgow nel 2023, che sottolinea l’importanza di un piano coerente e globale per affrontare le problematiche climatiche nel settore turistico. Questo piano comprende impegni specifici, tra cui la misurazione delle emissioni di carbonio, la decarbonizzazione delle operazioni aziendali, e la ricerca di finanziamenti per sostenere iniziative ecologiche.