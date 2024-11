‘From Zero’ la nuova era dei Linkin Park senza dimenticare le radici

Leggi l'articolo completo su Funweek.it

Venerdì 15 novembre sarà finalmente il giorno del ritorno dei: uscirà infatti il nuovo progetto From Zero, l’ottavo album in studio della band. Un disco attesissimo, perché in parte per irappresenta unaera: qui troviamo laformazione, dopo la scomparsa di Chester Bennington nel 2017, e in parte anche un nuovo sound che sembra adattarsi alle corde dellavocalist Emily Armstrong. Una scelta saggia, in prospettiva: sia perché l’evoluzione artistica è di fatto inevitabile, sia perché muoversi tra le ombre del passato avrebbe piuttosto fatto rimpiangere Chester, la cui voce caratterizzava – e continua a caratterizzare – la stessa natura della band. Si riparte da zero, quindi, come spiega anche il titolo. Andiamo però a vedere più nel dettaglio cosa ci riserva questo album, che abbiamo avuto l’opportunità di ascoltare in anteprima.