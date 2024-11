Lanazione.it - Detrazioni Irpef, si cambia. Arriva il quoziente familiare. La mappa delle agevolazioni

L’attuazione della delega fiscale da parte del governo ha determinato l’introduzione di una modifica significativa al Tuir, il Testo unicoimposte sui redditi, con l’obiettivo di riordinare le. Questa modifica,che entrerà in vigore dal 1 gennaio 2025 (e quindi scatterà con la dichiarazione dei redditi da presentare nel 2026), non ha però effetto sui contribuenti con redditi inferiori a 75mila euro, i quali possono continuare a beneficiaresecondo le modalità degli anni precedenti, fino alla capienza fiscale., invece per i contribuenti con redditi superiori a 75mila euro annui, suddivisi in due fasce di reddito, ovvero tra 75 e 99mila euro e oltre i 100mila. "Per la prima fascia – spiega Gianluca Cavallaro, presidente del Caf Uil Toscana - è prevista una detrazione massima che va da 7mila a 14mila euro, in base a coefficienti che tengono conto del nucleo".