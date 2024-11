Anteprima24.it - Benevento, annunciato il nuovo dirigente della Polizia Stradale

Leggi l'articolo completo su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutiLadiha un, si tratta del Vice Questoredi Stato, dott.ssa Anna Maria Villano.Originariaprovincia di Salerno, laureata in Giurisprudenza presso l’Università di Fisciano, è entrata nelladi Stato nel 2002. Durante il proprio percorso professionale ha diretto l’Ufficio ImmigrazioneQuestura di Bergamo e dal 2009 è stata nominata viceSezionedi Salerno, maturando specifiche competenze in questa importante specialitàdi Stato che si occupa di sicurezza, di prevenzione e rilevazione degli incidenti stradali, di accertamento delle violazioni in materia di circolazione.La dottoressa Villano nella sua pluriennale esperienzaha diretto innumerevoli servizi operativi per la sicurezzacircolazione lungo le autostrade e le principali arterie di comunicazioneregione e ha fatto parte di numerose commissioni tecniche nell’ambito delle materie disciplinate CodiceStrada.