Villa Tittoni a rischio infiltrazioni. Novantamila euro per salvarla

dal Governo a Desio, per salvare la storica e meravigliosadallee, quindi, daldi degrado e danni strutturali. Un contributo che è stato accolto con grande soddisfazione da parte, in particolare, della Lega. "Ringrazio Matteo Salvini e il suo Ministero per lo stanziamento per il rifacimento del manto di copertura e per interventi conservativi e di consolidamento strutturale", dichiara il capogruppo del Carroccio in Regione Alessandro Corbetta. "Si tratta dell’ennesima dimostrazione del fatto che la Lega ha a cuore il nostro patrimonio artistico e culturale, che rappresenta quelle radici lombarde che non vanno mai dimenticate, ma tutelate e salvaguardate anche a memoria delle generazioni future.è un edificio di grande pregio architettonico ed è giusto e doveroso preservarlo, anche a memoria futura; inoltre ospita rassegne culturali, artistiche e musicali che richiamano giovani e meno giovani da tutta la Brianza".