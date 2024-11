Ilveggente.it - Stoccarda-Eintracht Francoforte, Bundesliga: tv, probabili formazioni, pronostico

è una partita valida per la decima giornata die si gioca domenica alle 17:30: diretta tv,.Il bilancio dellodavanti al proprio pubblico finora è di 2 vittorie e 2 pareggi ma l’imbattibilità degli uomini di Sebastian Hoeness nel proprio stadio in realtà dura ben 16 partite. Numeri che ovviamente riguardano solo il campionato, visto che in settimana gli Svevi hanno perso in casa contro l’Atalanta (0-2) nel match valido per la quarta giornata di Champions League.: tv,– Il Veggente (Ansa)Una settimana fa, invece, erano usciti indenni dalla BayArena del Bayer Leverkusen, pareggiando 0-0: punto di un certo peso specifico in una sfida in cui loha dimostrato ancora una volta di poter mettere in difficoltà chiunque (ne sa qualcosa la Juventus, battuta a domicilio nel penultimo turno di Champions League).