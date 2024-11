Manovra emendamento Lega | Fuori dalle detrazioni gli investimenti delle Pmi innovative

Leggi l'articolo completo su Ildenaro.it

Escludere le somme perin start-up e Pmidetraibili dal nuovo tetto alleprevisto da legge di bilancio. Lo prevede undellaalla, a prima firma Centemero, che verrà presentato domani e che l'Ansa ha potuto visionare. La proposta di modifica chiede di aggiungere all'esclusionespese sanitarie dal computo dell'ammontare complessivo degli oneri espese, anche le "somme perin start-updetraibili" e quelle "perin piccole e medie imprese (Pmi)detraibili". Agli oneri, quantificati in 40,5 milioni di euro dal 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo del Mef per far fronte ad esigenze indifferibili.