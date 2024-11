Calciomercato.it - Juventus, follia allo Stadium dopo il derby: è successo di tutto

Lasi aggiudica ildella Mole battendo il Torino, ma un gesto macchia una bella serata di sportIn campo c’è stata tanta correttezza nella sfida che la squadra di Thiago Motta si è aggiudicata con i gol di Weah e Yildiz, lo stesso purtroppo non è avvenuto fuori dal terreno di gioco.-Torino, danni all’Allianzdurante il(LaPresse) – calciomercato.itIn occasione dell’attesissimodella Mole trae Torino, disputato all’Allianz, si sono registrati deplorevoli episodi di vandalismo che hanno gettato una macchia sullo spettacolo visto in campo, dove i bianconeri si sono imposti per 2-0 grazie alle reti di Timothy Weah e di Kenan Yildiz tra primo e secondo tempo.Al termine del match, infatti, alcuni tifosi del Torino assiepati nel settore ospiti a loro destinato, hanno lasciato dietro di sé scene di devastazione che sono rapidamente diventate virali grazie alla diffusione di immagini e video sui social network.