La Turchia vieta Queer di Luca Guadagnino | Film provocatorio E Mubi cancella il Festival del Cinema a Istanbul

Ladi Recep Tayyip Erdoganla proiezione deldi. E la piattaforma did’autore britannica, fondata dal turco Efe Cakarel, annulla ildelInternazionale in programma fino al 10 novembre a. «Poche ore prima dell’inizio delFest2024, un evento che abbiamo impiegato mesi a organizzare e che era sold out già da giorni, abbiamo purtroppo appreso che la proiezione di, che era parte del programma deloltre che il suo evento di apertura, era statata», si legge nel comunicato diTürkiye. Per le autorità turche, la pellicola del regista italiano – che tratta temi legati al mondo Lgbtqia+ – è «provocatoria» e «potrebbe mettere a rischio la pace sociale, si tratta quindi – scrivono – di una questione di ordine pubblico».