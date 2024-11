Secoloditalia.it - Bologna, guerriglia rossa e 3 agenti feriti. Piantedosi: “Vergogna, la politica prenda le distanze”

Anche oggi aviolenze contro glidi polizia durante un corteo di estrema sinistra, promosso dalla rete filopalestinese di anarchici e antagonisti . Come ogni sabato le forze dell’ordine sono state vittime di attacchi a suon di bastoni e bombe carta per assicurare l’ordine pubblico a rischio della propria incolumità. Il bilancio del pomeriggio disi conclude con tredurante gli scontri con anarchici e antagonisti che volevano impedire il corteo autorizzato di Casapound e Rete dei patrioti. A dare la notizia è il questore Antonio Sbordone in una nota in cui si fa il punto sulle tre manifestazioni nel capoluogo emiliano. Il questore ha sottolineato come le forze dell’ordine siano state aggredite, “in modo particolarmente vile, vista la sproporzione numerica dei facinorosi rispetto agli, che hanno subito il lancio di bottiglie, mazze e bombe carta.