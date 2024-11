Lapresse.it - Berlino, Steinmeier e Wegner alla cerimonia del 35° anniversario della caduta del muro

Il presidente tedesco, Frank-Walter, ha partecipato a una commemorazione al Memoriale deldiin occasione del 35esimodel, che ricorre oggi. All’evento è intervenuto il sindacocapitale tedesca, Kai. Ha definito dei “momenti incredibili” quelliavvenuta per mano del popoloex Ddr, cioè la Germania Est, e ha anche fatto riferimento alle persone che nel mondo “non vivono in libertà e democrazia”, dicendo di volere che“sia un luogo di speranza” per loro. Dopo il breve evento,e altri hanno deposto dei fiori fra le crepe di ciò che resta delche, costruito nel 1961 è rimasto in piedi per 28 anni, in prima linea nella Guerra fredda fra americani e sovietici. Fu edificato dal regime comunista per tagliare fuori i tedeschi dell’Est dpresunta contaminazione ideologica dell’Ovest e per arginare le persone che fuggivano dGermania Est.