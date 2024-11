Superguidatv.it - La Promessa, trame spagnole: cosa nasconde Abel Bueno?

Una nuova sconvolgente verità alla luce nelle prossime puntate La. Il dottorfarà una rivelazione sconvolgente sul suo passato e sulla sua vita privata a Manuel e a Jana:rà? Scopriamolo insieme.AnticipazioniLaparla JimenaSarà un momento molto delicato quello che attende il dottornei prossimi episodi della soap spagnola. Tutto avrà inizio nel momento in cui Jimena de Los Infantes farà ritorno alla tenuta. Alonso e Cruz faranno in modo che la nuora possa passare del tempo insieme al marito, ma la notizia non piacerà affatto a Manuel.Il ritorno di Jimena sconvolgerà anche, costretto a fare i conti con la sua coscienza per averla aiutata a inscenare una finta gravidanza e l’aborto di fronte a tutti. Il senso di malessere spingerà il medico a chiedere alla giovane donna di rivelare la verità al marito Manuel e a tutta la famiglia.