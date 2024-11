Gaeta.it - Il merano wine festival 2024: Un evento dedicato all’eccellenza enogastronomica

Facebook WhatsAppTwitter Ilè una manifestazione di riferimento per gli appassionati di vino e gastronomia, giunta quest’anno alla sua trentatreesima edizione. Il, organizzato da TheHunter Helmuth Köcher, si svolge adal 8 al 12 novembre e rappresenta un’occasione imperdibile per esplorare le ultime tendenze e innovazioni del settore. Con un focus sulle eccellenze di, Food, Spirits e Beer, l’di quest’anno affronta anche temi attuali come le pratiche sostenibili e l’apertura ai mercati internazionali.Un interrogativo per il futuro del settoreIldi quest’anno pone una domanda cruciale a tutti gli operatori del settore vitivinicolo e gastronomico: “Quo Vadis?” Questo interrogativo è particolarmente attuale, poiché il mondo del vino sta affrontando numerose sfide legate al cambiamento climatico e alle richieste crescenti di pratiche sostenibili.