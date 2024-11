Zon.it - Digitalizzazione e compliance strategica nel mondo assicurativo: l’Agenzia salernitana Carisma tra le pioniere del settore

Leggi l'articolo completo su Zon.it

Nel, le crescenti aspettative dei clienti e un quadro normativo sempre più stringente spingono le aziende a innovarsi, adottando soluzioni digitali che rendano i servizi più sicuri e agili.di Salerno, in collaborazione con X Consulting, sta guidando questo rinnovamento, trasformando lada semplice obbligo a levaper unaefficace e per una protezione completa dei suoi clienti.“La nostra visione punta a fare dellae dellanon solo un adempimento normativo, ma una vera e propria opportunità per garantire ai nostri clienti un servizio sicuro e innovativo – afferma Aurelio Dente, AD di– Per questo motivo, stiamo investendo in formazione, tecnologie avanzate e strumenti digitali che ci rendano più smart e reattivi rispetto alle esigenze del mercato.