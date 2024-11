Lanazione.it - The Necks a Firenze, la cult band australiana in concerto

, 7 novembre 2024 – Lo scrittore Geoff Dyer li ha definiti sul New York Times il trio più importante del mondo e loro ci tengono a non smentire questo atto di stima proponendo al loro pubblico con grande energia e fantasia un post jazz di grande qualità. Stiamo parlando de I, l’ensemble d'avanguardia australiano che venerdì 8 ottobre alle 21,15 sarà sul palco della Sala Vanni di Piazza del Carmine per il penultimo appuntamento dell'ottava edizione della rassegna "A Jazz Supreme”, del Musicus Concentus. Chris Abrahams al piano e all'organo Hammond, Tony Buck alla batteria, percussioni e chitarra elettrica, e Lloyd Swanton al basso e al contrabbasso hanno sviluppato, dal 1987 a oggi, un fantastico interplay e in ogni set evocano una chimica di note che sfida qualsiasi tipo di steccato di genere, esplora paesaggi sonori inediti e si avvantaggia di un uso intelligente e coinvolgente dell’improvvisazione.