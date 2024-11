Oasport.it - Dove vedere in tv Olimpia Milano-Real Madrid oggi, Eurolega basket: orario, programma, streaming

Torna in campo inl’EA7 Emporio Armaniper l’ottavo turno del torneo continentale e questa sera sarà in campo all’Unipol Forum di Assago contro il. Match che arriva dopo il pesantissimo ko in campionato contro Trento ed Ettore Messina deve dare una scossa all’ambiente.L’EA7 è attualmente quart’ultima con due vittorie all’attivo, grazie al successo settimana scorsa nel derby contro la Virtus Bologna. Ma la sconfitta nel weekend contro Trento ha evidenziato come la squadra di Ettore Messina ha l’assoluta necessità di trovare un equilibrio credibile tra la necessità di avere punti nelle mani sul parquet e l’obbligo di avere una difesa che non conceda canestri facili, come accaduto a Trento.La sfida di questa sera vedrà l’esordio di Nico Mannion, con il giocatore che lunedì ha firmato un biennale con i biancorossi e il coach milanese si aspetta proprio da lui quei punti che l’infortunio di Shavon Shields ha negato nelle ultime partite.