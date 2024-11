Iltempo.it - Zaia: "Trump ha stravinto dicendo no alle guerre"

(Agenzia Vista) Venezia, 06 novembre 2024 "hae uno dei pilastri del suo programma è stato il 'nò. Molti democratici l'hanno votato proprio per questo". L'ha detto il presidente della Regione Veneto Lucaparlando al Forum di Forbes Italia in corso a Verona. "Vedremo cosa accadrà nelle prossime settimane ma ci sono molte aspettative soprattutto nei confronti della guerra in Ucraina che rischia di diventare l'Afghanistan europeo - ha proseguito - immaginare di vedere gli Usa che dialogano con la Cina per chiudere lenon è distante dalla realtà ed è uno scenario che si deve attuare da subito". FbFonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev