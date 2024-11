Liberoquotidiano.it - Usa: team Harris, 'Trump potrebbe annunciare vittoria prima che sia decretato un vincitore'

Washington, 5 nov. (Adnkronos) - I collaboratori della vicepresidente Kamalasi aspettano e si sono preparati all'eventualità che Donaldtenti di dichiarare lache siaun. Hanno elaborato opzioni per le risposte, ma ciò che faranno alla fine sarà determinato da come e quando agirà l'ex presidente. Due consiglieri dellahanno detto alla Cnn che non permetteranno che le affermazioni direstino senza risposta. La campagna ha in programma di essere "molto aggressiva".