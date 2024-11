Lapresse.it - Elezioni Usa, La Russa: “Vittoria Trump sfida per Europa: essere meno sudditi degli Stati Uniti”

“Un mese fa ho detto ‘non so se è un bene, non so è un male’, quindi non mi sono espresso, ma è sicuro che vince”. Ignazio La, a margine dell’evento ‘Le sfide del servizio pubblico’ in Senato, commenta la rielezione del tycoon: “Mi sembrava che il sentimento prevalenteamericani fosse leggibile – aggiunge il presidente del Senato – e non attraverso gli occhi dei desideri, perché ho visto che molta parte della politica e del giornalismo italiano ha vissuto questa campagna elettoralepiù come tifoserie che come osservatori, interessati certo, ma osservatori”. In questo senso Laparla dell’atteggiamento di Giorgia Meloni: “Penso che la presidente del Consiglio, mantenendo un riserbo in tutta la campagna elettorale, abbia dato l’indicazione della strada.