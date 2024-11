Elezioni Usa 2024 Donald Trump denuncia un presunto broglio di massa a Philadelphia e Detroit

Leggi tutto su Open.online

00:34 –insiste su, dopo essere stato smentito dal Dipartimento di Polizia di, insiste su Truth e rilancia: «and! Heavy Law Enforcement is there!!!». Al momento non ci sono prove riguardo unin atto a, in Michigan. 23:42 – La fake news disul voto inha dichiarato che riconoscerà l’eventuale sconfitta solo se riterrà le“giuste”. Durante il voto, il candidato repubblicano ha pubblicato un post su Truth Social sostenendo che circolano «voci» su undie che le forze dell’ordine starebbero per intervenire. Tuttavia, il Dipartimento di Polizia di, contattato dalla CNN, ha affermato di non essere a conoscenza di segnalazioni riguardo presunti brogli o di problemi relativi al voto.