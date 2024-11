Bergamonews.it - Donald Trump si autoproclama: “Sono il 47esimo presidente degli Stati Uniti d’America”

Attorno alle 8.30 italianesi èto: “Abbiamo fatto la storia” ha detto il tycoon sul palco del Convention Center di Palm Beach, affiancato dalla famiglia al completo. Già da più di mezz’ora Fox News aveva annunciato l’esito dell’elezione, con delle proiezioni che ormai lasciavano pochi spazi a dubbi dopo la conquista della Pennsylvania e i suoi 19 voti elettorali che l’avevano portato a 267 sui 270 richiesti per centrare la presidenza. Maha messo a segno successi decisivi anche in molti altrichiave come la Georgia, il North Carolina e l’Arizona. “Sarà l’età dell’oro dell’America – ha continuato– Abbiamo creato il più grande movimento politico di tutti i tempi, avremo quattro anni grandiosi. Dicono che inizierò delle guerre ma non lo farò, vi metterò fine.