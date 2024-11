Cityrumors.it - Novak Djokovic si ritira: la decisione sorpresa a 37 anni

Shock nel Tennis:Sidalle ATP Finals di Torino! Laa 37. Obiettivi e nuovi interessi. Il mondo del tennis è scosso da una notizia che lascia senza parole:, uno dei più grandi campioni della storia, ha annunciato il suo ritiro dalle ATP Finals di Torino a causa di un “perdurante infortunio”. La, che arriva all’età di 37, segna un punto di svolta nella carriera del serbo, che sembra orientarsi verso un obiettivo più grande e personale. Un triste annuncio per gli appassionati di tennis Cityrumors.it foto ANSANon è solo una rinuncia a un evento importante, ma un chiaro segnale di come il campione serbo stia cambiando la sua visione del gioco, mettendo al primo posto la qualità della sua carriera e non più il ranking. In un’annata in cui i segni del tempo sul fisico di un tennista sono inevitabili, la mossa diha colto ditutti, lasciando i tifosi e gli esperti del settore a chiedersi quanto ancora durerà la sua leggendaria carriera.