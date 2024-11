Grande Fratello Signorini al vetriolo | Shaila perché piangi sempre senza lacrime?

Leggi tutto su Dailyshowmagazine.com

(Adnkronos) – La puntata delandata in onda ieri, lunedì 4 novembre, è cominciata con il triangolo traGatta, Lorenzo Spolverato e Javier Martinez. La complicità trae Lorenzo sta facendo molto discutere all’interno della Casa e gli altri gieffini si sono ribellati ai momenti di passione, giudicati da loro “esagerati”. Alhanno mandato in onda alcuni filmati che riprendevano i momenti di passione traGatta e Lorenzo Spolverato. Da quando sono tornati dall’esperienza al Gran Hermano, la ballerina e il modello si sono lasciati andare all’intimità, baciandosi appassionatamente davanti alle telecamere in ogni angolo della casa,badare alla predegli altri inquilini. Questo atteggiamento non è stato gradito da nessuno e tutti hanno avuto da ridire, sia in settimana che durante la diretta del