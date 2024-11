Oasport.it - Barazzutti: “Alcaraz non riesce a tenere lo standard di Sinner. Musetti ha ancora margini: è da top10”

La stagione del tennis volge alla conclusione e nel calendario gli eventi di grande rilievo rimasti ci sono le ATP Finals a Torino (10-17 novembre) e le Finali di Coppa Davis a Malaga, in Spagna, dal 19 al 24 novembre. L’Ital-tennis vorrà recitare un ruolo da protagonista in un 2024 in cui le soddisfazioni non sono mancate. Ne abbiamo parlato con Corrado, ex tennista di grande spessore e al fianco di Simone Tartarini nella gestione di Lorenzo. Corrado bentrovato su OA Sport. Partiamo da chi ha avuto modo di osservare da vicino, ovvero. Il toscano, dopo il Roland Garros, ha vinto 29 partite e ne ha perse 12, tornando in top-20 e mettendo in mostra dei progressi, con la ciliegina del bronzo olimpico a Parigi 2024.