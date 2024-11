A San Gregorio Armeno Donald Trump ha già vinto | la sua statuina batte quella di Harris per distacco

Leggi tutto su Ildenaro.it

”Ladiè imbattibile attualmente, non c’è gara condi Kamala”. Lo dice all’Adnkronos il maestro presepiale Marco Ferrigno, uno dei più famosi in via San, la nota zona dei presepi al centro storico di Napoli, che in occasione delle elezioni presidenziali statunitensi ha creato una linea di esemplari della candidata democratica Kamalae dell’ex presidente degli Stati Uniti e candidato repubblicano,. ”La linea di statuine diche alza il pugno al cielo dopo l’agguato (è accaduto a luglio a Butler, in Pennsylvania, ndr) è stata un cult.serie è andata esaurita in tempi brevi e continuano a chiedermela”, continua il maestro presepiale, ”Spero vinca lui, è il più venduto”. L'articolo A Sanha già: la suadiperproviene da Ildenaro.it.