Liberoquotidiano.it - Shamsul, l'immigrato che sfida il governo: perché l'Italia rischia di dover accogliere mezzo pianeta

Leggi tutto su Liberoquotidiano.it

Sembra la pubblicità progresso o, fate voi, quella del Mulino Bianco. Giriamola come vogliamo ma una storia raccontata da Repubblica nei giorni scorsi - e sulla quale si è registrato un mutismo sospetto - racconta bene quanta demagogia ci sia sull'accoglienza, sull'immigrazione, sulla retorica dei poveri disperati perseguitati dai regimi. Se hai debiti nel tuo Paese, è la sostanza, è giusto che l'ti accolga. Se la voce si sparge, arrivano qui gli indebitati dimondo, lasciando però inal guado quelli di casa nostra: dove li mettiamo? No, non è una barzelletta, ma la storia incredibile che ha riguardatoIslam, trentenne proveniente dal Bangladesh. È uno dei vincitori del ricorso contro il decreto sull'Albania e ora vuole vincere anche la partita per non ritornare al suo Paese.