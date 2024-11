Dilei.it - Margot Robbie mamma per la prima volta: è nato il figlio con il marito Tom Ackerley

è diventataper la: a confermare la notizia è stato il Daily Mail, che ha svelato alcune indiscrezioni sull’arrivo del bebé, vissuto in piena riservatezza dall’attrice di Barbie e dalTom. Stando a quanto riportato dal tabloid, la diva di Hollywood avrebbe dato alla luce un maschietto, anche se rimane segreto – almeno per il momento – il nome del piccolo.è diventata: fiocco azzurro per l’attrice e ilTomGioia infinita pere ilTom: èil primodella coppia, che stando a quanto riportato dal Daily Mail sarebbe un maschietto. L’attrice di Barbie, come riportato dal tabloid, sarebbe entrata in travaglio due settimane fa, pocodella data prevista del parto, e avrebbe partorito il 17 ottobre.