Lanazione.it - La magia delle sfilate. Il giorno dei cosplayer. Premio per One Piece

Spade, scudi, parrucche, abiti e kimoni. Ladei cosplay conquista sempre Lucca Comics & Games, con tantissimi appassionati che invadono le strade della città , indossando gli abiti dei loro supereroi e personaggi preferiti. La giornata di ieri, come sempre capita al sabato, è stata unapiù affollate e cariche di emozioni, con tantissimediverse. Da Star Wars al mondo cyberpunk, passando per i personaggi dei videogiochi Riot e arrivando fino alla grande ciurma di One. Il manga del sensei Oda ha riscosso un successo incredibile in questa edizione di Comics, dove la Toei Animation ha feteggiato i 25 anni dell’anime di Cappello di Paglia. Ieri alle 15, alla fontana sotto il caffèMura, in tantissimi si sono ritrovati per sfilare lungo tutte le Mura, impersonificando i tantissimi protagonisti del mondo di Luffy e dei suoi compagni.