Quotidiano.net - Elezioni Usa 2024, news in diretta del 3 novembre: Harris e Trump a caccia dei voti arabo-americani. Kamala al Saturday Night Live scherza con l’imitatrice

Roma, 3- L'ora X si avvicina e i due candidati alla Casa Bianca raddoppiano gli sforzi nella campagna elettorale. Oggi la vicepresidentesarà nel Michigan dove parteciperà a una funzione religiosa e terrà un discorso in una chiesa afroamericana a Detroit, visiterà un parrucchiere a Pontiac e terrà una manifestazione alla Michigan State University di East Lansing. Laè adei 200.000 arabidello Stato, ancora scettici perché la vicepresidente in carica non ha comunque fatto molto porre fine alla guerra a Gaza e tagliare gli aiuti a Israele.che vuole anche l'avversario Donaldche venerdì è stato a Dearborn, il cuore della comunità-americana, dove ha promesso di porre fine alle guerre in Medio Oriente.