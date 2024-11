Ilfattoquotidiano.it - Caso migranti Albania, due esposti di M5s e Italia Viva alla Corte dei conti per i costi. Bonelli: “Sperpero per finanziare propaganda”

Tra una polemica politica e una “giudiziaria” ildei“portati” in, per poi essere ritrasferiti in, potrebbe avere anche un risvolto giudiziario contabile per un potenziale danno all’Erario per gli stanziamenti del governo per l’operazione. Prima della bufera sulla spesa di quasi 9 milioni di euro per il vitto e alloggio degli agenti, sul tavolo dei magistrati delladeisono arrivati duepresentanti da parlamentari die M5s e riguardano proprio isostenuti per il trasferimento di 16nelle strutture del paese balcanico,metà dello scorso mese. I giudici non aveva convalidato il trattenimento dei, provocando quindi il rientro in