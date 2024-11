Liberoquotidiano.it - Auto in fiamme, chiodi, fucili d'assalto: inferno a Piacenza, maxi-rapina al magazzino Dhl. Banditi in fuga

Scene da film, ma drammaticamente vere. Una, colpo notturno in provincia di, dove una banda di almeno 15ha preso d'il polo logistico Dhl di Monticelli d'Ongina. Organizzati in tre gruppi, i malviventi hanno forzato l'ingresso del centro logistico situato in località La Secca, utilizzando due furgoni. Dopo aver neutralizzato le due guardie giurate all'entrata, il gruppo si è diretto verso l'hub Dhl con l'obiettivo di sottrarre dispositivi elettronici. Un blitz in grande stile, un'operazione pianificata nei minimi dettagli. Prima di entrare, itori hanno bloccato le vie d'accesso alspargendosull'asfalto e incendiandorubate per impedire l'intervento delle forze dell'ordine.