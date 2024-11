Ilfattoquotidiano.it - Ed Westwick, il Chuck Bass di Gossip Girl diventa papà: l’annuncio della moglie Amy Jackson

Eded Amydiventeranno genitori. A darneè stata la coppia, che ha festeggiato la scopertagravidanza con una serie di teneri scatti in cui la futura mamma mostra per la prima volta il pancione. Nelle foto condivise sui social, infatti, Amy (già madre di Andreas Jax, nato dalla precedente relazione con George Panayioto) mette in risalto il pancino con un long dress chiaro, mentre entrambi celebrano il frutto del loro amore con sguardi di complicità e sorrisi amorevoli. L’attore, noto per aver interpretato il ruolo dinella celebre serie televisiva, aveva chiesto la manosua compagna lo scorso gennaio, con una romantica proposta di matrimonio sul ponte sospeso di Gstaad, in Svizzera.