Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis non sono più una coppia, ma nonostante tutto continuano a parlare spesso l’uno dell’altra. Soprattutto la concorrente di Ballando con le Stelle ha spesso citato l’ex marito nelle sue esternazioni pubbliche. cosa ha detto adesso? Di recente Sonia è stata ospite di Domenica In e – ancora una volta – ha parlato del rapporto che intercorre fra lei e l’ex marito Paolo. La concorrente del programma di Milly Carlucci ha spiegato di non essersi sentita all’altezza della sua relazione con lo stimato conduttore, a lungo. Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis sono stati insieme 25 anni e solo di recente si sono separati. A Mara Venier, l’imprenditrice ha raccontato quanto segue: “Ho passato molti anni a cercare di essere all’altezza di quello che vivevo. Donnapop.it - Sonia Bruganelli “usata” da alcune persone vicine a Paolo Bonolis: ecco cosa è successo alla concorrente di Ballando Leggi tutto su Donnapop.it ☑️Scopri di più su questa notizia 📰Donnapop.it:non sono più una coppia, ma nonostante tutto continuano a parlare spesso l’uno dell’altra. Soprattutto ladi Bndo con le Stelle ha spesso citato l’ex marito nelle sue esternazioni pubbliche.ha detto adesso? Di recenteè stata ospite di Domenica In e – ancora una volta – ha parlato del rapporto che intercorre fra lei e l’ex marito. Ladel programma di Milly Carlucci ha spiegato di non essersi sentita all’altezza della sua relazione con lo stimato conduttore, a lungo.sono stati insieme 25 anni e solo di recente si sono separati. A Mara Venier, l’imprenditrice ha raccontato quanto segue: “Ho passato molti anni a cercare di essere all’altezza di quello che vivevo.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:confessa: "Molte persone accanto a Paolo mi hanno";frena su Angelo Madonia: "Ho i sensi di colpa per la separazione da Paolo Bonolis";a Domenica In: «Mio padre è morto in 5 minuti, non l'ho superato. Mi sento in colpa per la se;: "Persone vicine a Bonolis mi hanno usato". Poi rivela il senso di colpa sulla fine del suo matrimonio; Selvaggia Lucarelli replica a tono a: “Mi presto a qualsiasi polemica ma non ci devono…;lancia la frecciata: "Ogni riferimento a fatti e persone è puramente casuale"; Approfondisci 🔍

Sonia Bruganelli confessa: "Molte persone accanto a Paolo mi hanno usata"

(msn.com)

Durante un’intensa intervista a "Domenica In", Sonia Bruganelli si è raccontata senza filtri, offrendo uno sguardo autentico sulla sua vita personale e professionale. La concorrente di "Ballando con l ...

Sonia Bruganelli frena su Angelo Madonia: “Ho i sensi di colpa per la separazione da Paolo Bonolis”

(fanpage.it)

Sonia Bruganelli ospite di Domenica In ha parlato del suo rapporto con Paolo Bonolis e dei sensi di colpa che prova oggi perché "ho interrotto un ...

La nuova casa di Sonia Bruganelli: lei svela i dettagli più chic, ecco com’è arredata

(designmag.it)

Una nuova casa per Sonia Bruganelli dopo la separazione da Bonolis. Il volto televisivo ha svelato alcuni dettagli più chic dell'arredamento.

Chi è Sonia Bruganelli? Età, altezza, vita privata e Instagram

(novella2000.it)

Grande Fratello Vip Alfonso Signorini per il GF Vip 6 ha scelto di avere al suo fianco Sonia Bruganelli e Adriana Volpe come opinioniste. Le due hanno avuto modo di essere protagoniste di alcuni ...