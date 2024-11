Occupazione, il Sud Italia si conferma maglia nera: in Campania, Calabria e Sicilia lavora meno del 49% della popolazione - Nel 2023, l’Italia meridionale si conferma maglia nera in Ue per il tasso di Occupazione, la percentuale di persone occupate tra i 20 e i 64 anni rispetto alla popolazione totale (della stessa età). Lo rileva Eurostat certificando il tasso di Occupazione dell’Ue nel complesso al 75,3%, in aumento di 0,7% rispetto al 2022. Se nella regione della capitale polacca di Varsavia si osservava il tasso di Occupazione più alto lo scorso anno, pari all’86,5%, in tre regioni Italiane meno della metà della popolazione in età lavorativa era occupata, rispettivamente Calabria e Campania (entrambe con un tasso del 48,4%) e Sicilia (48,7%). L’ufficio statistico dell’Ue assegna all’Italia anche il primato delle disparità regionali più elevate con un coefficiente di variazione del 16,3%, davanti a Belgio (8,5%) e Romania (7,7%). Leggi tutto su Ildenaro.it (Ildenaro.it - venerdì 1 novembre 2024)- Nel 2023, l’meridionale siin Ue per il tasso di, la percentuale di persone occupate tra i 20 e i 64 anni rispetto allatotale (stessa età). Lo rileva Eurostat certificando il tasso didell’Ue nel complesso al 75,3%, in aumento di 0,7% rispetto al 2022. Se nella regionecapitale polacca di Varsavia si osservava il tasso dipiù alto lo scorso anno, pari all’86,5%, in tre regioninemetàin etàtiva era occupata, rispettivamente(entrambe con un tasso del 48,4%) e(48,7%). L’ufficio statistico dell’Ue assegna all’anche il primato delle disparità regionali più elevate con un coefficiente di variazione del 16,3%, davanti a Belgio (8,5%) e Romania (7,7%).

